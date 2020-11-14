Известные журналисты и антикоррупционные активисты обвинили 'Чрезвычайные новости' в размещении заказных материалов и черном пиаре

Журналисты и общественные деятели обвинили программу "Чрезвычайные новости", которая выходит на телеканале ICTV, в подготовке и размещении заказных материалов и нарушении журналистках стандартов. Об этом на своих страницах в Facebook написали главный редактор сайта журналистских расследований "Наши гроши" Алексей Шалайский и сооснователь организации "Лига антитраста" Агия Загребельская.

"На канале ICTV есть программа "Чрезвычайные новости", которая в отличие от нормальных новостей абсорбирует всю заказуху. Наемники этой программы с удостоверениями телеканала приезжают в запланированных жертв и спрашивают что-то вроде: "А давно вы перестали пить кровь младенцев? Историй об этом много", - пишет Шалайский. По его мнению, логика этих приездов состоит исключительно в том, чтобы дождаться 10-секундной негативной реакции персонажа, чтобы вырезать этот фрагмент и "вставить в оплаченный "сюжет".

В свою очередь Агия Загребельская на своей странице в Facebook также поделилась опытом общения с "журналистами" "Чрезвычайных новостей". "Полдня под моим офисом дежурили авто с водителем, "журналистом" и оператором программы "Чрезвычайные новости" телеканала ICTV… Телеканал ICTV обратите внимание. Деньги пахнут. Должны быть красные линии хотя бы минимальной порядочности", - подчеркнула Загребельская.

Читатели также начали делиться своим негативным опытом в комментариях к постам. "+100 до усіх комментів щодо продажності журналістів Стогнія. 10 тис баксів за один заказушний сюжет, ось вам їхній прайс", "Причому ці "надзвичайники" роблять ці заказухи з середини 2000-х... в Херсоні відмазували суддю, якого яничари Януковича таки взяли в ресторані, коли він ручками перераховував 100 тис$", "Это самые продажные журналисты телеканала ICTV, программа Надзвичайнi новини))они выполняют заказные сюжеты от конкурирующих фирм, у нас с ними был інцидент. Вышел проплаченый сюжет с кучей грязи которая не соответствует действительности", – пишут читатели.

Шалайский также предложил приехать к журналистам этой программы и задать им те же вопросы, которые они задают своим "жертвам". "Идея заключается в том, чтобы к ним так же приехал журналист (уже настоящий). С телекамерой. И расспросил, каким образом эти ребята-девчата подделывали факты, или сами ошиблись, или кто-то об этом намекнул, и т.д .. Вопросов в этом контексте будет много. Как вполне профессиональных, так и сложных для ответов", - резюмировал он.