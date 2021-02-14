Известны имена погибших на Донбассе воинов ВСУ: Зеленский дал срочное поручение

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону ООС для установления всех обстоятельств гибели трех военнослужащих 5-й БТГр 59-й ОМПБр в районе Новолуганского.

Как сообщается на сайте главы государства, около 10:00 14 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Бойцы перемещались в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях.

На месте трагедии уже находится заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

"Мы бережем жизни наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня – и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших воинов.

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