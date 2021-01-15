Израильский врач рассказал, как вакцина от COVID-19 могла нелегально попасть в Украину

Вакцину от COVID-19 для тайной иммунизации украинских VIP'ов могли доставлять из Израиля чартерными рейсами.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. Текстовая версия интервью вскоре будет опубликована на OBOZREVATEL.

Медик отметил, что по данным на сайте Pfizer, препарат при температуре +2…+8 градусов может сохраняться до 5 суток.

"Если теоретически из любой страны сесть на чартер, лететь 3 часа, то еще спокойно можно прививать людей в течение 5 дней. Можно ли было теоретически это сделать в Израиле? Конечно, теоретически можно", – сказал Бриль.

Он добавил, что одну баночку вакцины можно использовать для прививки 5 человек, а ее размер – как часовой циферблат. Так что, 10 баночек – это маленькая коробочка, которая легко поместится в багаже.

По словам медика, тесты не покажут, привит человек или нет.

"Во-первых, даже после первой прививки антитела есть у 60%, считайте 50/50. Во-вторых, есть спецтесты, которыми можно проверить антитела только через несколько месяцев", - сказал Бриль.

Он подчеркнул, что в истории с возможной контрабандой вакцины должны разбираться правоохранительные органы.

Напомним, данные о том, что высокопоставленные украинские политики и чиновники якобы уже тайно получили прививки от COVID-19 в Украине, обнародовал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Михаил Бродский.

На его заявление отреагировал президент Владимир Зеленский, поручив СБУ и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию.

Как именно израильская вакцина Pfizer прошла через таможню и в каких условиях транспортировалась, неизвестно, ведь условия ее хранения предполагают температуру минус 70 градусов по Цельсию.

Полиция Израиля начала расследование возможной контрабанды вакцины от коронавируса (COVID-19) в Украину.

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