Израильский врач рассказал, как вакцина от COVID-19 могла нелегально попасть в Украину
Вакцину от COVID-19 для тайной иммунизации украинских VIP'ов могли доставлять из Израиля чартерными рейсами.
Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. Текстовая версия интервью вскоре будет опубликована на OBOZREVATEL.
Медик отметил, что по данным на сайте Pfizer, препарат при температуре +2…+8 градусов может сохраняться до 5 суток.
"Если теоретически из любой страны сесть на чартер, лететь 3 часа, то еще спокойно можно прививать людей в течение 5 дней. Можно ли было теоретически это сделать в Израиле? Конечно, теоретически можно", – сказал Бриль.
Он добавил, что одну баночку вакцины можно использовать для прививки 5 человек, а ее размер – как часовой циферблат. Так что, 10 баночек – это маленькая коробочка, которая легко поместится в багаже.
По словам медика, тесты не покажут, привит человек или нет.
"Во-первых, даже после первой прививки антитела есть у 60%, считайте 50/50. Во-вторых, есть спецтесты, которыми можно проверить антитела только через несколько месяцев", - сказал Бриль.
Он подчеркнул, что в истории с возможной контрабандой вакцины должны разбираться правоохранительные органы.
Напомним, данные о том, что высокопоставленные украинские политики и чиновники якобы уже тайно получили прививки от COVID-19 в Украине, обнародовал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Михаил Бродский.
На его заявление отреагировал президент Владимир Зеленский, поручив СБУ и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию.
Как именно израильская вакцина Pfizer прошла через таможню и в каких условиях транспортировалась, неизвестно, ведь условия ее хранения предполагают температуру минус 70 градусов по Цельсию.
Полиция Израиля начала расследование возможной контрабанды вакцины от коронавируса (COVID-19) в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Наше издание раскрыло схему незаконного ввоза на территорию Украины вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech из Тель-Авива.
OBOZREVATEL в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML расследует преступную схему вакцинирования "избранных".
Выяснилось, что перевозку контрабандного препарата компаний Pfizer и BioNTech могла организовать израильская фирма TLV. Она якобы занимается медицинским туризмом, отправляя пациентов из больниц Киева в клиники Тель-Авива.
По информации Бродского, Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий, на протяжении недели вакцинировались в клинике "Медиленд".
Сотрудница этой компании подтвердила, что на базе учреждения подпольно делали прививки.