Изнасилование в Кагарлыке: всплыли скандальные факты о судье, отпустившей одного из копов

Антикоррупционеры раскрыли имя судьи, которая приняла решение об освобождении из-под стражи бывшего оперуполномоченного Ярослава Леваднюка – одного из подозреваемых по делу о пытках и изнасиловании в полиции Кагарлыка на Киевщине.

Как выяснилось, это Александра Колдина, которую еще в 2018 году якобы должны были уволить из органов судопроизводства. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.

"Пока считают результаты выборов, Голосеевский райсуд Киева под шумок отпустил из-под стражи экс-полицейського Левандюка. Это лицо – фигурант дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке. Сторона обвинения просила продлить содержание под стражей, однако суд отпустил его под круглосуточный домашний арест", – напомнили авторы поста.

Судья Голосеевского суда Киева Александра Колдина Facebook Центр противодействия коррупции

По их словам, решение приняла некая судья Александра Колдина. В 2018 году она не прошла оценивание и ее должны были уволить.

"Но нет. Высший Совет Правосудия (кто бы сомневался) мастерски отмазал Колдину и теперь она отпускает палачей, а параллельно получает за свою "работу" по 600 тысяч грн в год", – говорится в сообщении.

Освобожденный из-под стражи экс-оперуполномоченный Ярослав Леваднюк detective-info.com.ua

Напомним, что сразу после решения в отношении экс-копа, которое 27 октября вынес Голосеевский райсуд столицы, следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Кагарлыцкого отделения полиции в связи с бездействием при получении информации о преступлениях его подчиненных.

Скриншот поста о судье Колдиной Facebook Центр противодействия коррупции

Отметим: ранее первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что расследование изнасилования и пыток правоохранителями женщины в Кагарлыцком отделении полиции на Киевщине может быть завершено в октябре этого года. По его словам, четырем лицам было сообщено о подозрении, также проведены все экспертизы.

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