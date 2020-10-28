Изнасилование в Кагарлыке: всплыли скандальные факты о судье, отпустившей одного из копов
Антикоррупционеры раскрыли имя судьи, которая приняла решение об освобождении из-под стражи бывшего оперуполномоченного Ярослава Леваднюка – одного из подозреваемых по делу о пытках и изнасиловании в полиции Кагарлыка на Киевщине.
Как выяснилось, это Александра Колдина, которую еще в 2018 году якобы должны были уволить из органов судопроизводства. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.
"Пока считают результаты выборов, Голосеевский райсуд Киева под шумок отпустил из-под стражи экс-полицейського Левандюка. Это лицо – фигурант дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке. Сторона обвинения просила продлить содержание под стражей, однако суд отпустил его под круглосуточный домашний арест", – напомнили авторы поста.
По их словам, решение приняла некая судья Александра Колдина. В 2018 году она не прошла оценивание и ее должны были уволить.
"Но нет. Высший Совет Правосудия (кто бы сомневался) мастерски отмазал Колдину и теперь она отпускает палачей, а параллельно получает за свою "работу" по 600 тысяч грн в год", – говорится в сообщении.
Напомним, что сразу после решения в отношении экс-копа, которое 27 октября вынес Голосеевский райсуд столицы, следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Кагарлыцкого отделения полиции в связи с бездействием при получении информации о преступлениях его подчиненных.
Отметим: ранее первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что расследование изнасилования и пыток правоохранителями женщины в Кагарлыцком отделении полиции на Киевщине может быть завершено в октябре этого года. По его словам, четырем лицам было сообщено о подозрении, также проведены все экспертизы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сотрудников Кагарлыкского отдела полиции в Киевской области заподозрили в изнасиловании молодой женщины.
Руководство отдела полиции было отстранено, а сам отдел расформирован.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыкского отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного.
Журналистка Ольга Худецкая заявила, что они, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании.
По результатам служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции были уволены 10 сотрудников.