Изнасилование в Кагарлыке: всплыли скандальные факты о судье, отпустившей одного из копов
Экс-оперуполномоченного Леваднюка подозревают в деле о пытках в полицейском участке
Однако 27 октября суд отпустил его под круглосуточный домашний арест
Выяснилось, что судью, которая приняла соответствующее решение, должны были давно уволить
Антикоррупционеры раскрыли имя судьи, которая приняла решение об освобождении из-под стражи бывшего оперуполномоченного Ярослава Леваднюка – одного из подозреваемых по делу о пытках и изнасиловании в полиции Кагарлыка на Киевщине.
Как выяснилось, это Александра Колдина, которую еще в 2018 году якобы должны были уволить из органов судопроизводства. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.
"Пока считают результаты выборов, Голосеевский райсуд Киева под шумок отпустил из-под стражи экс-полицейського Левандюка. Это лицо – фигурант дела о пытках и изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке. Сторона обвинения просила продлить содержание под стражей, однако суд отпустил его под круглосуточный домашний арест", – напомнили авторы поста.
По их словам, решение приняла некая судья Александра Колдина. В 2018 году она не прошла оценивание и ее должны были уволить.
"Но нет. Высший Совет Правосудия (кто бы сомневался) мастерски отмазал Колдину и теперь она отпускает палачей, а параллельно получает за свою "работу" по 600 тысяч грн в год", – говорится в сообщении.
Напомним, что сразу после решения в отношении экс-копа, которое 27 октября вынес Голосеевский райсуд столицы, следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Кагарлыцкого отделения полиции в связи с бездействием при получении информации о преступлениях его подчиненных.
Отметим: ранее первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков заявил, что расследование изнасилования и пыток правоохранителями женщины в Кагарлыцком отделении полиции на Киевщине может быть завершено в октябре этого года. По его словам, четырем лицам было сообщено о подозрении, также проведены все экспертизы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сотрудников Кагарлыкского отдела полиции в Киевской области заподозрили в изнасиловании молодой женщины.
Руководство отдела полиции было отстранено, а сам отдел расформирован.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыкского отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного.
Журналистка Ольга Худецкая заявила, что они, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании.
По результатам служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции были уволены 10 сотрудников.