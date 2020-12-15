Изнасилование в Кагарлыке: адвокат заявила о травле потерпевшей

Дело о пытках и изнасиловании копами девушки в полиции Кагарлыка на Киевщине, которое тянется уже более семи месяцев, получило широкий общественный резонанс. Однако именно это во время расследования попытаются использовать против пострадавшей.

Так, 26-летняю Нелю П. публично осуждали в соцсетях, ей писали неприятные вещи в личные сообщения, а затем были те, кто апеллировал этим в суде. Подробностями об этом в комментарии "Радио Свобода" поделилась одна из ее адвокатов, экс-депутат Елена Сотник.

"Сначала ее пытались дискредитировать как личность, писали, что она сама виновата, что ее образ жизни определяет эту ситуацию. Сейчас это поливание грязью продолжается в локальных Facebook-сообществах. Во время закрытых судебных заседаний один из подозреваемых постоянно акцентировал, якобы она недостаточно "общественно благонадежна", не приводя никаких доказательств", – пояснила правозащитник.

По ее словам, как-то местное управление полиции даже предложило переводить Нелле деньги как благотворительную помощь. Инициатива якобы поступила непосредственно от начальника. Адвокат подала жалобу, требуя служебного расследования. Его провели, но по результатам не выявили нарушений, отметив, что предложение – в рамках закона о благотворительной деятельности.

"Это само собой нонсенс, ведь когда человек в погонах направляет письмо на своих подчиненных, то мы понимаем, что такая иерархическая структура не предусматривает добровольной личной инициативы. К тому же, когда письмо было направлено, оно удивительным образом оказалось у представителя одного из подозреваемых", – говорит Сотник.

Адвокат добавляет, что другие пострадавшие, которые проходят в Кагарлыцком деле, одновременно являются подозреваемыми в других. Защита пытается использовать это "для обесценивания их страданий". В частности, в суде их называют преступниками и ставят под сомнение то, что их словам можно верить. Так, убеждена юрист, представители другой стороны "хотят очернить ее клиента, чтобы смягчить будущее наказание" для своих подзащитных.

"И это, на мой взгляд, одна из причин, почему пытки возможны в Украине: фактически им подвергают тех, кто попадает в участок в качестве подозреваемых в тех или иных делах. И это используется как метод работы в полиции, чтобы быстрее получать информацию. А потом они говорят: вот кого вы жалеете, этих преступников? И часть общества соглашается с таким положением дел. Это ключевая проблема", – считает Сотник.

Отметим, что в начале декабря Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении пяти сотрудников Кагарлыцкого отделения полиции по делу о пытках, а также похищении людей и изнасиловании.

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