Подозреваемого в пытках в полицейском участке в Кагарлыке выпустили из-под стражи

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
2,5 т.

  • Арест с подозреваемого сняла судья Голосеевского районного суда столицы

  • Следствие расценивает действия фигуранта как пытки (ч. 2 ст. 127 УК)

Изнасилование в Кагарлыке: суд принял новое решение

Бывшего оперуполномоченного Ярослава Леваднюка – одного из подозреваемых по делу о пытках и изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке – освободили из-под стражи.

Такое решение принял Голосеевский районный суд Киева 27 октября. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук. Он также поделился фотокопией судебного постановления (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

По словам народного депутата, "даже после того, как экспертиза установила и другие факты пыток, судья решила, что нет оснований держать его [Леваднюка] под стражей".

Осадчук добавил, что уже двое фигурантов дела, которые категорически отрицают свою вину, "отдыхают дома".

Отметим: Леваднюка подозревают в причастности к пыткам (по ч. 2 ст. 127 УК).

Постановление суда
Скриншот

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УкраинаНовости Киева и Киевской области Секс-скандал в полиции КагарлыкаизнасилованиеАндрей Осадчук