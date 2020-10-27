Подозреваемого в пытках в полицейском участке в Кагарлыке выпустили из-под стражи
Арест с подозреваемого сняла судья Голосеевского районного суда столицы
Следствие расценивает действия фигуранта как пытки (ч. 2 ст. 127 УК)
Бывшего оперуполномоченного Ярослава Леваднюка – одного из подозреваемых по делу о пытках и изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке – освободили из-под стражи.
Такое решение принял Голосеевский районный суд Киева 27 октября. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук. Он также поделился фотокопией судебного постановления (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).
По словам народного депутата, "даже после того, как экспертиза установила и другие факты пыток, судья решила, что нет оснований держать его [Леваднюка] под стражей".
Осадчук добавил, что уже двое фигурантов дела, которые категорически отрицают свою вину, "отдыхают дома".
Отметим: Леваднюка подозревают в причастности к пыткам (по ч. 2 ст. 127 УК).
Как сообщал OBOZREVATEL:
сотрудников Кагарлыкского отдела полиции в Киевской области заподозрили в изнасиловании молодой женщины.
Руководство отдела полиции было отстранено, а сам отдел расформирован.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыкского отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного.
Журналистка Ольга Худецкая заявила, что они, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании.
По результатам служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции были уволены 10 сотрудников.