Подозреваемого в пытках в полицейском участке в Кагарлыке выпустили из-под стражи

Бывшего оперуполномоченного Ярослава Леваднюка – одного из подозреваемых по делу о пытках и изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке – освободили из-под стражи.

Такое решение принял Голосеевский районный суд Киева 27 октября. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук. Он также поделился фотокопией судебного постановления (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

По словам народного депутата, "даже после того, как экспертиза установила и другие факты пыток, судья решила, что нет оснований держать его [Леваднюка] под стражей".

Осадчук добавил, что уже двое фигурантов дела, которые категорически отрицают свою вину, "отдыхают дома".

Отметим: Леваднюка подозревают в причастности к пыткам (по ч. 2 ст. 127 УК).

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