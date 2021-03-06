Избитого во Франции украинского подростка выписали из больницы
Украинского подростка Юрия Крученика, которого жестоко избили Париже, уже выписали из больницы.
Об этом "Укринформу" сообщила представитель украинской общины во французской столице Мария Диамант. Она уточнила, что 15-летний парень идет на поправку.
"Сейчас его состояние улучшается, сегодня он вышел из больницы", – сказала женщина.
По словам Диамант, несмотря на сложное психологическое состояние, подросток держится достойно.
Женщина также рассказала некоторые подробности о показаниях, которые Юрий дал накануне: "Юрчик был серьезным и выстоял достойно, но дальнейшая ночь была адской: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и последствия, и будущее, которое будет непростым еще долгое время".
Напомним, в начале марта стало известно, что подросток дал первые показания по делу о нападении на него.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
15 января в центре Парижа группа подростков с битами, металлическими прутьями и ножами напала на украинца, который с друзьями возвращался из колледжа. Парень попал в больницу с тяжелыми травмами.
У него был пробит череп, переломаны руки, ребра, он получил травму глаз и ножевые ранения. Мальчик неделю провел в коме.
Это событие вызвало большой резонанс во Франции. На него отреагировала мэр Парижа Анн Идальго, а также министр внутренних дел этой страны Жеральд Дарманен. Кроме того, поддержку Юрию высказал президент Украины Владимир Зеленский.
Через две недели после события полиция задержала нападавших. Среди них восемь несовершеннолетних, которым от 14 до 17 лет, и один 18-летний. В основном они проживают в предместье Парижа, городе Ванв. Пятеро из них взяты под стражу, остальные отпущены под судебный надзор.