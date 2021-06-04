Избиение парней полицейским на Житомирщине: копу объявили подозрение в новых пытках

В Житомирской области разоблачили в новом факте пыток патрульного полицейского, который ранее издевался из двух юношей, выбивая у них признание в причастности к похищению автомобиля. Речь идет о событиях января этого года в селе Маклаивка на Малинщине.

Факт последнего пытались скрыть, однако ситуация получила огласку в соцсетях, к тому же один из пострадавших оказался родственником украинского дипломата. В итоге от должности был отстранен начальник местной полиции, а расследование продолжилось, сообщил Офис генерального прокурора (ОГП) в официальном Telegram-канале.

Так, установлено, что во время общения в помещении отделения полиции с юношей, который заявил о совершении кражи и спорил с полицейским, этот правоохранитель неоднократно нанес ему удары в голову и туловище. Так он пытался наказать задержанного за "плохое поведение" и запугать.

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Под процессуальным руководством прокуроров специализированного подразделения по противодействию нарушениям прав человека ОГП патрульному полицейскому одного из отделов ГУ Нацполиции в Житомирской области было сообщено о новом подозрении по факту пыток (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Отметим: в январе 2021 между населенными пунктами Миланского района (Малинской ОТО) Житомирской области группа лиц, требуя у двух юношей признать причастность к похищению автомобиля, нанесла им удары руками и ногами в различные части тела, заставляла их стоять на коленях. К таким действиям присоединился патрульный, который прибыл на место происшествия. Однако, вместо того, чтобы помочь пострадавшим, полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из юношей и спустил крючок пистолета, требуя предоставить сведения о похищении авто. После того ребят отвезли в Малинское отделение полиции, где от них требовали признаться в краже автомобиля, а отпустили только ночью.

Ситуация вызвала возмущение в общине, событие активно обсуждали в соцсетях, родные пострадавших призвали привлечь все возможные средства, чтобы помочь им. А 20 января первый секретарь посольства Украины в Великобритании Денис Сеник написал в Facebook, что это его 18-летнего племянника Арсена жестоко избили работники полиции в селе Маклаивка.

Так полиция назначила служебное расследование. В действиях малинских правоохранителей был установлен ряд нарушений. Уже 21 января приказом начальника ГУНП в области руководитель подразделения был отстранен от должности, а работники группы реагирования отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения служебной проверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в общем трех мужчин подозревали в избиении подростков в селе Маклаивка на Малинщине Житомирской области. Сторона потерпевших просила взять всех троих под стражу. Суд проходил на Хмельнитчине.