В Харькове трое устроили суд Линча из-за телефона: мужчину били и душили палкой. Видео

В Харькове по переулку Академика Подгорного трое неизвестных избили мужчину палками. Конфликт начался из-за того, что пострадавший якобы украл у одного из нападавших мобильный телефон.

Инцидент 28 июня подтвердила пресс-служба ГУ Национальной полиции области на официальном сайте. Уточняется, что преступление произошло днем ранее около 21:00. Полицейским о случившемся сообщили очевидцы.

Копы установили, что нападавшим 30, 31 и 16 лет (видео жестокого избиения можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+!)

Местный Telegram-канал "ТРУХА" опубликовал фото инцидента и сообщил, что пострадавший якобы украл телефон у экс-полицейского из Запорожья.

"Тот разыскал обидчика и, вместе со своими друзьями, сначала требовали вернуть мобилку (стоимость которой 20 тыс грн), потом, получив отказ, тупо били и душили мужчину", – сказано в сообщении.

Осторожно, на фото – сцены насилия!

За избиение человека мужчинам грозит уголовная ответственность по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.

Злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 23 июня в Харькове задержали патрульного полицейского, который сбывал запрещенное психотропное вещество, находясь на службе. Мефедрон, аналог амфетамина, он распространял с помощью закладок.