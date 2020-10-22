Избиение героя-диверсанта в Киеве: названа фамилия второго нападавшего и детали дела

Вторым нападавшим, который участвовал в избиении ветерана АТО Ивана Деева в Киеве, является Павел Степанченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он также раскрыл некоторые подробности и о другом участнике событий – Свиридове.

Он уточнил, что, по данным полиции, Юрий Свиридов (ранее сообщалось, что речь идет об Игоре Свиридове) четыре раза был осужден за тяжкие преступления.

"С декабря 2000-го по декабрь 2010 года Свиридов отбывал срок за убийство – статья 93 КК (старого кодекса). Также он был осужден по статье 86 – разбой с целью хищения. Также был осужден по статье 142 – разбой. Также был осужден по статье 143 – мошенничество. За нарушения правил дорожного движения Свиридов привлекался к админответственности в 2015 году и трижды в 2020 году по статье 122 кодекса административных правонарушений", – написал Бутусов.

Он добавил, что второй нападавший – Павел Степанченко, 1981 года рождения, из села Петровской Черниговской области, проживающий в Киеве на Ружинской. "Восемь раз был подозреваемым или осужденным по уголовным преступлениям. Правда, в отличие от Свиридова – по мелким. Мошенничество, хранение, наркотиков, хулиганство в состоянии опьянения", – добавил журналист.

Также Бутусов рассказал, что во время нападения на Деева пострадала и его супруга, которая получила перелом фаланги пальца. "Жену Ивана нападавшие отбросили на землю, у нее перелом фаланги пальца. Ржали и чувствовали себя очень радостно и уверенно", – отметил он.

По данным журналиста, один из нападавших подал заявление в полицию. Он обвинил Деева, что тот якобы напал на него первым.

При этом Бутусов рассказал, что Деев является одним из непризнанных героев войны на Донбассе.

"В 2014 году он пошел на войну добровольцем, попал на службу в 8-й полк спецназа и был заброшен для поведения диверсий в тыл противника –Луганск. А 4 февраля 2017 года солдат Деев совместно с майором 8-го полка Сергеем Иванчуком совершили выдающийся подвиг – в центре Луганска они установили радиоуправляемую мину под автомобиль начальника штаба народной милиции "ЛНР", одного из главарей луганских террористов Олега Анащенко. Взрыв разорвал Анащенко вместе с водителем на куски", – отметил журналист.

"К сожалению, вскоре после этого успеха Иванчука и Деева схватили. Взбешенные террористы подвергли их нечеловеческим пыткам. В результате многократных пыток электротоком Деев получил инсульт и тяжелую травму сердца. В результате трех тяжелых травм у Ивана в голове образовалась киста. Ивану выбили 20 зубов. У него нарушения речи, заикание. Он провел в подвалах луганских тюрем 2 года и 10 месяцев – в 2019 году он был спасен из плена благодаря обмену, проведенному президентом Зеленским", – добавил Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, участника войны на Донбассе избили двое мужчин после того, как он сделал замечание водителю BMW. Последний также протаранил авто АТОшника.

Позднее выяснилось, что нападение совершили выходцы из Донецка.