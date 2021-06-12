Избиение 14-летней девочки в Харькове: стало известно, что грозит обидчику

ГУ Национальной полиции в Харьковской области заявило о начале следственных действий по делу об избиении 14-летней девочки. Заявление об инциденте правоохранителям подала мать пострадавшей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, статья Уголовного кодекса предусматривает для обидчика до одного года исправительных работ. Его личность уже установлена, им оказался 16-летний житель Слободского района, где проживает семья девочки.

Несовершеннолетний инициировал конфликт с девочкой-подростком в пятницу, 11 июня. В результате он повалил ее на землю и начал таскать за волосы, нанося хаотичные удары руками и ногами по лицу и всему телу.

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Жестокое избиение попало на камеры уличного наблюдения. Записи были предоставлены в полицию вместе с заявлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемым 16-летним харьковчанином оказался Александр Тараник. Садист уже попросил прощения у обиженной им девочки под давлением парней с этого же двора, но впереди его ожидает судебный процесс.