Избиение 14-летнего украинца в Париже сняли камеры наблюдения. Видео

Жестокое избиение 14-летнего украинца Юрия до состояния комы в Париже зафиксировали камеры наблюдения.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook лидер партии "Вставай, Франция" (Debout la France) Николя Дюпон-Эньян. На кадрах видно, как парня добивают на земле. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Били украинца подростки, они прыгали на голову мальчику, а в качестве оружия использовали палки и ножи.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел вечером 15 января около 18:30, когда Юрий возвращался из колледжа вместе с друзьями.

На компанию ребят напали около 10 человек. Они были в масках. Кроме Юрия, удалось убежать.