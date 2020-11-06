Из-за увольнения Бабикова начато уголовное производство: руководство ГБР вызвали на допрос. Документ

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по факту увольнения первого заместителя главы Государственного бюро расследований Александра Бабикова. Также руководство ГБР вызвали на допрос.

Как сообщает "Страна", которая обнародовала соответствующий документ, расследование ведется по нескольким статьям (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Речь идет о превышении полномочий, служебной подделке, незаконном увольнении и нарушении трудового законодательства.

"По факту увольнения Бабикова расследуется уголовное дело сразу по нескольким статьям УК (превышение полномочий, служебная подделка, незаконное увольнение, нарушение трудового законодательства)", – сказано в сообщении.

Также издание отмечает, что на допрос вызвано руководство ГБР, а Офис генпрокурора затребовал документы.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова назначили заместителем директора ГБР в январе 2020 года.

Позднее выяснилось, что он знал о своем назначении еще до объявления результатов конкурса.

В ноябре он ушел на больничный, чем заблокировал свое собственное увольнение. В комментарии Бабиков заявил, что все еще остается на должности.