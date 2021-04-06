Из-за обстрела оккупантов на Донбассе без воды остались десятки населенных пунктов

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Из-за обстрела оккупантов на Донбассе без воды остались десятки населенных пунктов

Во вторник, 6 апреля, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России обесточена насосная станция Южнодонбасского водопровода, расположенная в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, из-за этого было приостановлено водоснабжение.

Он уточнил, что сотрудники станции успели спрятаться в бомбоубежище и не пострадали.

Насосная станция расположена в "серой зоне".

Кириленко добавил, что насосная станция обеспечивала подачу воды на четыре фильтровальные станции:

Карловская – водоснабжение городов:

  • Белозерское,

  • Белицкое,

  • Горняк,

  • Доброполье,

  • Мирноград,

  • Новогродовка,

  • Покровск,

  • Селидово,

  • Украинск,

  • поселки Александровка,

  • Водянское,

  • Вишневое,

  • Желанное,

  • Кураховка,

  • Новодонецкое,

  • Святогоровка,

  • Острый,

  • Цукурино,

  • сел Александрополь,

  • Анновка,

  • Балаган,

  • Беззаботовка,

  • Григорьевка,

  • Звездное,

  • Водяное,

  • Орловка,

  • Ласточкино,

  • Проминь,

  • Нововодяное,

  • Светлое,

  • Иверское,

  • Николаевка,

  • Мироновка,

  • Петровка,

  • Лысовка;

Великоанадольская – водоснабжение городов:

  • Волноваха,

  • Докучаевск,

  • Угледар,

  • поселков Еленовка и Новотроицкое,

  • сел Владимировка,

  • Октябрьское,

  • Ольгинские,

  • Благодатное,

  • ближнее,

  • Ясное;

Старокрымские № 1, № 2 – водоснабжение:

  • Мариуполя,

  • поселков Сартана,

  • Старый Крым.

В среду, 7 апреля, саперы и энергетики "Воды Донбасса" осмотрят место обстрела и определятся с перечнем ремонтных работ, однако начать их они смогут только после получения гарантий соблюдения режима прекращения огня.

Facebook Павла Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Под вражескими обстрелами тогда погибли двое украинских военных.

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