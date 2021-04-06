Из-за обстрела оккупантов на Донбассе без воды остались десятки населенных пунктов
Во вторник, 6 апреля, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России обесточена насосная станция Южнодонбасского водопровода, расположенная в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка.
Как сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, из-за этого было приостановлено водоснабжение.
Он уточнил, что сотрудники станции успели спрятаться в бомбоубежище и не пострадали.
Кириленко добавил, что насосная станция обеспечивала подачу воды на четыре фильтровальные станции:
Карловская – водоснабжение городов:
Белозерское,
Белицкое,
Горняк,
Доброполье,
Мирноград,
Новогродовка,
Покровск,
Селидово,
Украинск,
поселки Александровка,
Водянское,
Вишневое,
Желанное,
Кураховка,
Новодонецкое,
Святогоровка,
Острый,
Цукурино,
сел Александрополь,
Анновка,
Балаган,
Беззаботовка,
Григорьевка,
Звездное,
Водяное,
Орловка,
Ласточкино,
Проминь,
Нововодяное,
Светлое,
Иверское,
Николаевка,
Мироновка,
Петровка,
Лысовка;
Великоанадольская – водоснабжение городов:
Волноваха,
Докучаевск,
Угледар,
поселков Еленовка и Новотроицкое,
сел Владимировка,
Октябрьское,
Ольгинские,
Благодатное,
ближнее,
Ясное;
Старокрымские № 1, № 2 – водоснабжение:
Мариуполя,
поселков Сартана,
Старый Крым.
В среду, 7 апреля, саперы и энергетики "Воды Донбасса" осмотрят место обстрела и определятся с перечнем ремонтных работ, однако начать их они смогут только после получения гарантий соблюдения режима прекращения огня.
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Под вражескими обстрелами тогда погибли двое украинских военных.