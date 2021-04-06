Из-за обстрела оккупантов на Донбассе без воды остались десятки населенных пунктов

Во вторник, 6 апреля, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований России обесточена насосная станция Южнодонбасского водопровода, расположенная в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, из-за этого было приостановлено водоснабжение.

Он уточнил, что сотрудники станции успели спрятаться в бомбоубежище и не пострадали.

Кириленко добавил, что насосная станция обеспечивала подачу воды на четыре фильтровальные станции:

Карловская – водоснабжение городов:

Белозерское,

Белицкое,

Горняк,

Доброполье,

Мирноград,

Новогродовка,

Покровск,

Селидово,

Украинск,

поселки Александровка,

Водянское,

Вишневое,

Желанное,

Кураховка,

Новодонецкое,

Святогоровка,

Острый,

Цукурино,

сел Александрополь,

Анновка,

Балаган,

Беззаботовка,

Григорьевка,

Звездное,

Водяное,

Орловка,

Ласточкино,

Проминь,

Нововодяное,

Светлое,

Иверское,

Николаевка,

Мироновка,

Петровка,

Лысовка;

Великоанадольская – водоснабжение городов:

Волноваха,

Докучаевск,

Угледар,

поселков Еленовка и Новотроицкое,

сел Владимировка,

Октябрьское,

Ольгинские,

Благодатное,

ближнее,

Ясное;

Старокрымские № 1, № 2 – водоснабжение:

Мариуполя,

поселков Сартана,

Старый Крым.

В среду, 7 апреля, саперы и энергетики "Воды Донбасса" осмотрят место обстрела и определятся с перечнем ремонтных работ, однако начать их они смогут только после получения гарантий соблюдения режима прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Под вражескими обстрелами тогда погибли двое украинских военных.