Из-за агрессии России против Украины погибли более 13 тысяч человек, – представитель в ООН

В результате вторжения России на украинские территории уже погибло более 13 тысяч человек.

Еще почти 30 тысяч человек получили ранения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины в ООН Юрий Витренко, сообщается в Facebook представительства.

По его словам, по крайней мере полмиллиона жителей Украины стали внутренне перемещенными лицами.

"Итак, ответ на вопрос, полностью ли Россия выполняет Будапештский меморандум или устав ООН, очевидна – только в своем перевернутом мире!" – подчеркнул Витренко.

Также он напомнил российской делегации, что необдуманные попытки России взять под контроль ядерные сооружения, расположенные в Крыму, противоречат международному праву и уставу МАГАТЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, основные трудности переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоит в том, что Россия не признает себя стороной конфликта.

Также Кравчук сказал, что несмотря на гибель военных ВСУ на Донбассе, у него нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО.