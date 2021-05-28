Из Украины пытались вывезти уникальные драгоценности Скифской эпохи. Фото
На пункте пропуска "Ягодин" мужчина пытался контрабандой перевезти ювелирные украшения времен Скифской эпохи. На международных аукционах уникальные украшения могут стоить от 40 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. По данным следствия, задержанный обеспечивал нелегальную переправку раритетов, как посредник и действовал по заказу европейских клиентов.
"Он нанял курьера, который должен был вывезти Скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники и следователи СБ Украины обнаружили в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что изъятые ювелирные изделия уникальны, они составляют культурную и историческую ценность для Украины.
Фигурантам дела планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины.
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