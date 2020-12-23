Из Украины пытались вывезти скрипку Страдивари

Гражданин Болгарии пытался вывезти из Украины скрипку, изготовленную итальянским мастером Антонио Страдивари в 1687 году.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Кроме музыкального инструмента у контрабандиста обнаружили шесть старинных монет, одна из которых датирована 1780 годом.

Пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили предметы старины в багаже 53-летнего гражданина Болгарии, когда он пытался пересечь на автомобиле KIA границу с Румынией в пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области.

Судя по фото монеты, она представляет собой серебряный талер, который был в обороте во времена императрицы Марии Терезии, которая правила Австрией, Венгрией и Богемией с 1740 по 1780 год.

Напомним, еще в 2017 году украинские пограничники на контрольном пункте "Марьинка" остановили автомобиль, направлявшийся на оккупированную территорию, в котором обнаружили скрипку Страдивари.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший депутат Одесского горсовета от Партии регионов Олег Марков, сбежавший в Россию, попался на контрабанде артефактов раннего железного века – скифского золота. Марков ввез скифское золото поездом в Россию, где попытался продать.