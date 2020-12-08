Из Украины хотели вывезти составляющие ракетного комплекса 'Оса-АКМ'. Фото

В Украине чиновники отечественного предприятия наладили незаконный экспорт товаров военного назначения. В частности, планировали отправить в одну из среднеазиатских стран составляющие зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ".

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали их противоправную деятельность, фигурантов схемы собираются судить. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что оборудование, которое планировали экспортировать служащие субъекта внешнеэкономической деятельности, относится к системе разведки целей, а также их показа, определения дальности, наблюдения и сопровождения цели.

Как известно, ЗРК "Оса-АКМ" предназначен для защиты войск на марше и в подвижных видах боя, а также стратегических наземных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на малых и средних высотах.

Чтобы скрыть военное назначение экспортируемых товаров, фигуранты схемы предоставили таможенникам документы с ложными сведениями. В частности, изменили настоящее наименование товара, а также цель его прямого использования.

Никаких разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины, предусмотренных действующим законодательством для перемещения такого вида грузов, у отправителя не было.

Задокументированные контрразведкой материалы, согласно статьям 214 и 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, будут переданы в орган предварительного расследования с целью принятия процессуального решения о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ напомнили, что такую же попытку перемещения агрегатов ЗРК "Оса-АКМ" в одну из стран Ближнего Востока контрразведчики пресекли в октябре 2020 года. Сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 333 УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в СБУ пресекла деятельность сети нелегальных call-центров, которые работали на компании из России, что финансируют "Л/ДНР".