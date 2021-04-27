Из окна детсада Запорожья выпал ребенок, которого забыли в группе. Видео

В детском саду Запорожья из окна второго этажа выпал ребенок, которого забыли в помещении. 4-летний мальчик Тимур попал в больницу с черепно-мозговой травмой, на реабилитацию после которой нужно минимум полгода.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Предполагается, что малышу, который устал сидеть в запертой комнате наедине, удалось самостоятельно открыть окно. Он пытался докричаться до воспитателей, во время чего упал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел на глазах у взрослых, пришедших забирать своих детей из детсада. Мальчик упал на навес, а затем пролетел еще три метра до земли.

Очевидец снял на видео, как ребенок лежал под окнами на животе, а чья-то мама пыталась помочь ему. Воспитательница увидела Тимура, когда он уже был на земле.

"Как говорят чиновники, часть коек в этой группе стоит прямо под окнами без предохранителей", – говорится в сюжете.

За инцидент взялись правоохранители. Если вину воспитательницы докажут в суде, ей грозит до 5 лет заключения. На период проведения расследования женщину отстранили от работы с детьми.

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