Погибло два ребенка, а бизнесмен скрылся: в деле о пьяном ДТП на Хмельнитчине произошел резкий разворот

В городе Волочиск Хмельницкой области 23 октября минувшего года в результате аварии погибли два подростка – 15-летний Артем Шимков и 14-летний Андрей Ковальчук. Тогда Honda CR-V, за рулем которой находился пьяный местный бизнесмен, вылетела на встречную полосу и врезалась в "Жигули".

С момента трагедии прошло почти полгода и теперь, по словам родных погибших мальчиков, виновным могут сделать водителя автомобиля, в котором сидели Андрей с Артемом. Ему даже успели предъявить подозрение и собираются избрать меру пресечения. При этом из материалов дела исчезли некоторые факты о ДТП.

Подробнее об этом рассказывает OBOZREVATEL.

Та авария произошла прямо в центре Волочиска. Вылетев на встречку, Honda CR-V ударила по "Жигулях" с такой силой, что пострадавших пришлось вытаскивать из покореженного авто при помощи гидравлических ножниц.

Местный бизнесмен, который был за рулем, скрылся с места ДТП. Уже позже его отыскала полиция. Как выяснилось, вместе с ним в машине были еще люди, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения.

15-летний Артем Шимков скончался прямо на месте аварии, а его друг, 14-летний Андрей Ковальчук, умер в больнице через несколько часов. 24-летний водитель ВАЗа получил травмы, но выжил.

Следствие по аварии длится уже пять месяцев. По словам сестры погибшего Андрея Светланы Ковальчук, они подозревают, что виновником аварии хотят сделать водителя ВАЗа.

"Ему в пятницу, 2 апреля, вдруг предъявили обвинение. Следствие считает, что он должен был затормозить. Сейчас пришла экспертиза, в которой говорится, что Honda ехала со скоростью всего 55 км в час. Но есть свидетели, которые говорят, что водитель перед аварией обогнал несколько автомобилей. И тормозной путь был в 15 метров, это столько Honda протащила "Жигули", – возмущается Светлана.

Также она рассказывает, что несколько недель назад проводили следственный эксперимент.

"Они на место аварии привезли Honda CR-V, а ВАЗ поставили совсем другой, не тот, что пострадал в аварии, какой-то с затемненными окнами. Был мороз, так окна еще были замерзшими. Водитель "Жигулей" им сказал, что это неправильно и он не будет участвовать в этом эксперименте. Тем более что расстановка автомобилей была тоже неверной", – рассказывает Светлана.

Водитель Honda CR-V – местный бизнесмен. Говорят, что он с супругой владеет несколькими магазинами в городе.

По словам Светланы, в материалах дела указано, что этот водитель был пьян, в анализах крови обнаружили 1,15 промилле. В самой полиции Хмельницкой области этот факт тоже подтверждают.

Хотя описание событий в день аварии внезапно изменились. "Мы разговаривали с адвокатами, которые смотрели материалы. Из дела исчезли документы о том, что водитель Honda после аварии сбежал с места ДТП. Его назад вернули полицейские. А теперь в материалах этого нет", – говорит Светлана.

В понедельник, 5 апреля суд продлил водителю Honda CR-V срок содержания под стражей до 23 апреля. А вот во вторник, 6 апреля, суд должен выбрать меру пресечения водителю ВАЗа.