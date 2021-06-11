Ветеран АТО, ликвидировавший "министра ЛНР", рассказал, как его сдали свои, и о пытках в плену

Ветеран АТО Иван Деев заявил, что в 2017 году после боевого задания по ликвидации так называемого министра народной милиции "ЛНР" украинских военных сдали свои же, из-за чего он попал в плен. Там воина ежедневно пытали в течение 1,5 лет.

Деталями того, как он попал в плен "ЛНР", ветеран АТО поделился в эфире программы "Право на владу". Она транслировалось в YouTube вечером в четверг, 10 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бывший военнопленный отметил, что украинцы, удерживаемые на неподконтрольных территориях, не знали, как происходят обмены. Ему, к примеру, не было известно о списках, а террористы "ЛНР" деталей со своими заключенными не согласовывали.

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"За пол года до обмена приехали ОБСЕ и сказали, что нас включили в список. Боевики говорили еще в 2017 году, что нас уже подготовили для обмена. Обмен прошел и они сказали, что нас не взяли. Потом сказали, что в 2018 году уже будет. Затем в 2019-м", – вспомнил украинец.

Он не знал, почему его не брали на обмен до 2019 года, потому что все время сидел в одиночной камере. "Там не было такого, чтобы кто-то кому-то что-то говорил", – отметил Деев.

Ведущая программы Наталья Мосейчук спросила у ветерана АТО, продолжались ли пытки, когда ему объявили о подготовке к обмену.

"Полтора года они были, когда я сидел в подвалах МВД, бывшего СБУ. Там они каждый день были", – ответил он.

Мосейчук напомнила, как Деев стал военнопленным "ЛНР". Сперва мужчина пошел добровольцем с Майдана в АТО и в Краматорском аэропорту познакомился с генералом Сергеем Кривоносом. Далее, по его рекомендациям последнего, ветеран пошел служить в Хмельницкий 8-й полк спецназа ВСУ.

"В 2016 году вы были прикомандированы к СБУ, в контрразведку, и год работали в тылу "ЛНР". Затем в тылу вы получили задание. Расскажите, какое?" – обратилась журналистка к гостю программы.

Тот ответил, что это была ликвидация главаря "народной милиции" самопровозглашенной "республики".

"Задача была успешной, но через 3 часа взяли моего напарника, майора, потому, что сдали с нашей стороны. Измены у нас много. Просто позвонили и сказали, где он находится, какая квартира и все", – рассказал Деев.

Напомним, военнослужащий 8-го полка спецназначения ВСУ Иван Деев в 2016 году получил орден "За мужество" 3-й степени. Он находился в плену в Луганске с февраля 2017 года. Домой воин вернулся 29 декабря 2019 года.

Как писал OBOZREVATEL, бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что на обмене пленными "зарабатывали обе стороны". Деев в свою очередь отметил, что за его быстрое возвращение у жены требовали 10 тысяч долларов.