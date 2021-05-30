Истребители Путина не сунутся в Украину, но над РФ летать опасно, – Жданов

Режим президента России Владимира Путина может пойти на задержание оппозиционеров в самолетах, пролетающих над территорией РФ, как это сделал незаконный президент Беларуси Александр Лукашенко с блогером Романом Протасевичем. В небе Украины такие действия РФ исключены.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Говорить о том, что Россия войдет в наше воздушное пространство, я бы не стал. Вероятность того, что будет принято решение сбить ее истребитель, очень высокая", – сказал он, говоря об истребителе Су-29 ВВС Беларуси, сопровождавшем самолет с Протасевичем на борту.

Как пояснил эксперт, несмотря на то, что возможности украинской системы противовоздушной обороны достаточно ограничены – ее эффективность составляет 30-50%, – страна-агрессор не решится на подобный шаг.

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"Мы можем остановить такой истребитель над нашей территорией с помощью нашей ПВО с эффективностью 30-50%. О такой угрозе я бы не говорил", – заметил Жданов.

Он напомнил о том, что Украина прекратила воздушное сообщение с Российской Федерацией. "С РФ летят самолеты через наше воздушное пространство, но только иностранных авиакомпаний. Мы тоже не летаем над территорией РФ. Поэтому у нас такой угрозы быть не может", – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Жданов сказал, что полеты над территорией России несут угрозу для самолетов зарубежных авиакомпаний. "Иностранные компании, которые летают над РФ, особенно европейские – на сегодняшний день никто не застрахован от такого сценария".

"Для Лукашенко власть важнее всего. Для Путина то же самое – власть важнее всего. Вы считаете, он думал о каком-то сохранении лица, когда брал Крым?" – спросил Жданов.

Полную версию блиц-интервью читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, 23 мая в аэропорту Минска была произведена экстренная посадка самолета, в котором находился оппозиционный блогер Роман Протасевич. В этой операции был задействован истребитель Су-29.