Историки показали тайное письмо Сталина, с которого начинался Голодомор
В сети опубликовали тайное письмо советского диктатора Иосифа Сталина по поводу украинцев. В нем фактически одобрялся Голодомор.
Фотография документа появилась на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Известно, что письмо было подписано 28 декабря 1932 года.
"Тайное письмо Сталина о якобы подготовке восстания в Украине, должно объяснять жестокость против украинцев", – объяснили авторы публикации.
Ниже приводим полный текст заявления лидера тоталитарного режима.
Рассылаются для сведения: а) записка товарища Евдокимова (Северный Кавказ) о вредительстве в системе зерновых совхозов; б) записка товарища Балицкого (Украина) о петлюровской организации в Украине, ставящей своей целью проведение саботажа хлебозаготовок и подготовку крестьянских восстаний для отделения Украины от СССР и восстановления в ней капитализма. Ввиду важности рассылаемых документов, предлагается обратить на них серьезное внимание.
И. В. Сталин.
Напомним, ранее украинцам показали копию советского документа о "черных досках". На них во время Голодомора заносили села, чьи колхозы якобы не справлялись с установленными нормами.
Кроме того, в интернете распространили советский документ с жуткими свидетельствам жертв Голодомора в Украине о последствиях этого геноцида. В приписке власть СССР признавала, что украинцы были недовольны ее действиями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети была опубликована фотография с доказательством жутких последствий Голодомора в Украине в 1932-1933 годах. В кадре запечатлено вымершее село на Харьковщине.
Также историки нашли номер газеты Chicago American за 1935 год с репортажем о голоде в Украине.