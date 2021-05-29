Историки показали тайное письмо Сталина, с которого начинался Голодомор

В сети опубликовали тайное письмо советского диктатора Иосифа Сталина по поводу украинцев. В нем фактически одобрялся Голодомор.

Фотография документа появилась на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Известно, что письмо было подписано 28 декабря 1932 года.

"Тайное письмо Сталина о якобы подготовке восстания в Украине, должно объяснять жестокость против украинцев", – объяснили авторы публикации.

Ниже приводим полный текст заявления лидера тоталитарного режима.

Рассылаются для сведения: а) записка товарища Евдокимова (Северный Кавказ) о вредительстве в системе зерновых совхозов; б) записка товарища Балицкого (Украина) о петлюровской организации в Украине, ставящей своей целью проведение саботажа хлебозаготовок и подготовку крестьянских восстаний для отделения Украины от СССР и восстановления в ней капитализма. Ввиду важности рассылаемых документов, предлагается обратить на них серьезное внимание.

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И. В. Сталин.

Напомним, ранее украинцам показали копию советского документа о "черных досках". На них во время Голодомора заносили села, чьи колхозы якобы не справлялись с установленными нормами.

Кроме того, в интернете распространили советский документ с жуткими свидетельствам жертв Голодомора в Украине о последствиях этого геноцида. В приписке власть СССР признавала, что украинцы были недовольны ее действиями.

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