Историки показали архивный документ СССР о последствиях Голодомора

В сети появился архивный документ СССР, в котором детально описывались страшные свидетельства жертв Голодомора в Украине о последствиях этого геноцида.

Копию бумаги, датированной 1934 годом, опубликовали на странице блога "История Украины" в Twitter. Авторы поста уточнили, что к ним в руки попала справка коммунистической власти о негативных настроениях селян Украины из их же писем к Красной Армии.

В приведенных цитатах рассказывается о многочисленных смертях и самоубийствах на фоне голода. Также люди делились со своими близкими криком души из-за отсутствия какой-либо еды для выживания.

Ниже приводим полный текст документа без изменений.

Необходимо отметить следующие отрицательные настроения и проявления на селе, отражаемые в письмах.

1. По вопросам работы колхозов и экономическому положению колхозников преобладают сообщения о недостатках хлеба на селе, опухании, смертности и случаях самоубийств на почве голода. Пишущие в ряде случаев просят красноармейцев оказать помощь присылкой продуктов.

"На сегодняшний день в нашем колхозе вся работа стоит, потому что народ голодный, опухший и умирает. Многие побросали хаты и уехали, мать больна. Приезжай. Иначе ты ее не увидишь. Если бы было что кушать, то может еще пожила бы".

(Лебедин Харьковской области).

"Хлеб колхоз не дает; хлеб отдали государству, а сами голодные и босые. У нас здесь страшный голод, много народу задавилось от голода. У нас одна женщина задавила своих четырех детей и сама две недели пожила голодная".

"Дорогой сын, придется всем нам помирать с голоду, ибо в нашем хуторе очень много голодающих. Уже поели всю полову, так что умираем все. В нашем сельсовете голод кругом, трудно нам дождаться нового урожая".

(Городницкий район)

"У нас кушать нечего. Едим буряк и капусту. Помоги нам, не забывай, что твои братья умерли от голоду, пришли нам, сколько сможешь, хлеба".

В отдельных сообщениях пишущие, указывая на материальную необеспеченность села, советуют красноармейцам по окончании службы не возвращаться домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети поделились красноречивым пропагандистским фото времен СССР, на котором украинцы в первый год после Голодомора якобы устраивали массовые пикники посреди поля. Автором постановочного снимка под названием "Обед в поле" был московский фотограф Георгий Петрусов.