Историк заявил, что Сталин готовился 'вонзить топор в спину' Гитлеру

Руководитель СССР Иосиф Сталин готовился "вонзить топор в спину" нацистскому лидеру Адольфу Гитлеру в стремлении расширить свою власть.

Об этом заявил российский историк и публицист Марк Солонин в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Запись разговора обнародовали в YouTube в пятницу, 7 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сталин действительно хотел расширять пределы своей власти вглубь и вширь. Сначала он углубил ее у себя в стране, доведя свою власть до такого состояния, когда легкого шевеления его пальца было достаточно, чтобы любого маршала, генерала, члена политбюро доставали из особняка и опускали в расстрельный подвал", – сказал историк.

По словам Солонина, углубив свою власть, Сталин решил ее расширять. При этом советский лидер не мог думать ни о чем другом, кроме географического распространения своих полномочий.

"Когда в Германии появился Гитлер, когда стало понятно, что Гитлер может выступить ледоколом, который разрушит Европу и проложит сталинской армии путь, по которому она пройдется по пепелищу разрушенной войной Европы, – да, конечно же, Сталин был рад этой ситуации", – отметил Солонин.

Историк отметил, что своими действиями Сталин помог Гитлеру вступить во Вторую мировую войну и не проиграть в ней первые несколько месяцев, но при этом продолжал пристально следить за ситуацией.

"Он готовился вонзить топор в спину, выражаясь фигурально, своему дружку Адольфу. Но дружок Адольф тоже оказался парень не промах. Вот и все", – резюмировал публицист.

Напомним, Солонин заявил, что нацистский диктатор Адольф Гитлер был охвачен своими бредовыми идеями и ему вряд ли удалось сбежать после краха его режима.

Кроме того, он сказал, что для того, чтобы избежать огромных потерь, которые понес Советский Союз во Второй мировой войне, и предотвратить сам факт начала противостояния, СССР не должен был возникать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Солонин сказал, что слова президента России Владимира Путина о том, что СССР смог бы победить во Второй мировой войне и без участия Украины, – это троллинг и провокация, на которую не нужно вестись.