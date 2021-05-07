Историк назвал слова Путина о победе СССР во Второй мировой без Украины троллингом

Слова президента России Владимира Путина о том, что СССР смог бы победить во Второй мировой войне и без участия Украины, – это троллинг и провокация, на которую не нужно вестись.

Такое мнение высказал российский историк и публицист Марк Солонин в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Запись разговора обнародовали в YouTube в пятницу, 7 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Думаю, что данное заявление Путина было чистым троллингом. Это просто троллинг, это провокация, и я думаю, что мы сделаем с вами правильно, если не будем вестись на эту провокацию вообще", – ответил на вопрос историк.

Как сказал он, с троллями в интернете не спорят, а просто банят. "Что я и делаю на своем канале, уже где-то тысячу раз нажал кнопочку, отлично получается", – с иронией отметил Солонин.

"Хороший рецепт. Если бы так можно было сделать с Путиным – было бы вообще здорово", – указала Бацман. Солонин ответил, что "об этом можно только мечтать".

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