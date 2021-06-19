Исчезновение начштаба отряда морской охраны в Одессе: всплыли подробности о государственной тайне

Пропавший начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков мог вернуться в оккупированный Крым, который он оставил в 2014 году. Мужчина мог прихватить с собой секретную информацию, которой владел по месту работы.

Об этом в интервью ТСН рассказал руководитель главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе. По его словам, пограничник перебрался в Одессу после оккупации Крыма и имел доступ к секретной информации.

"Этот гражданин был не последним человеком, именно своей структуры. То есть у него был доступ к какой-то государственной тайны, поэтому именно правоохранителей и Службу безопасности также привлекли к совместной следственно-оперативной группе", – рассказывает Цуцкиридзе.

Видео дня

По его словам, следствие рассматривает возвращении пограничника в Крым как одну из версий его исчезновения. Среди других версий и личная жизнь и профессиональная деятельность.

Кроме того отмечается, что последние полгода Чертков занимал значительные суммы средств – где-то около $10 000. За день до своего исчезновения полиция зафиксировала, что он был в казино и проиграл значительную сумму. Последний раз офицера зафиксировала уличная камера поздно вечером того же дня, когда он исчез – 1 июня. Он имел при себе тактическую сумку, в которую собрал минимум личные документы.

Как сообщал OBOZREVATEL: