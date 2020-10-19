Иран согласился взять ответственность за сбитый украинский Boeing, – Енин

Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном 8 января.

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммадом Джавадом Зафиром в понедельник, 19 октября. Слова дипломата привела пресс-служба МИД.

По его словам, иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.

Енин подчеркнул необходимость непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал Иран обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.

"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", – отметил он.

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