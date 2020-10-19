Иран согласился взять ответственность за сбитый украинский Boeing, – Енин
Официальный Тегеран готов выплатить одинаковую компенсацию родственникам всех жертв
Замглавы МИД Украины Евгений Енин призвал к объективному расследованию
Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном 8 января.
Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил во время встречи с главой внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммадом Джавадом Зафиром в понедельник, 19 октября. Слова дипломата привела пресс-служба МИД.
По его словам, иранская сторона готова обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства.
Енин подчеркнул необходимость непредвзятого и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал Иран обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.
"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ случайно сбили ракетой. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В июне Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики" со сбитого Boeing 737, а 1 июля Украина получила приглашение принять участие в их расшифровке.
Позже Иран поставил условие Украине для расследования катастрофы самолета МАУ: не политизировать процесс и не нагнетать медийный ажиотаж.