Иран передал Украине планшет по катастрофе МАУ: Венедиктова раскрыла детали

Через год после сбития украинского "Боинга" в небе над Ираном расследование обстоятельств трагедии до сих пор не завершено. Впрочем, недавно украинская сторона добилась от Тегерана передачи планшета, найденного неподалеку от места падения самолета, сейчас его изучают.

Подробности расследования трагической гибели 176 человек, находившихся на борту пассажирского лайнера, на своей странице в Фейсбук обнародовала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Год назад в небе над Ираном был сбит у краинский "Боинг". Последним этот полет стал для 176 человек – это граждане 6 стран, 11 из них – украинцы". Под процессуальным руководством Офиса генпрокурора продолжается расследование катастрофы самолета у Тегерана. За год проведено более двух сотен процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, постоянно сотрудничаем с компетентными органами Ирана и Канады", – написала Венедиктова.

Она напомнила, что украинские эксперты побывали на месте падения самолета, и теперь криминалисты работают над окончательным восстановлением картины событий и установкой причины авиакатастрофы.

"В рамках международного сотрудничества украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета. Сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов", – сообщила Венедиктова.

Также, по словам генпрокурора, украинские следователи в декабре получили найденный на месте крушения планшет, сейчас его исследуют.

Кроме того, специалисты анализируют переданный Ираном Украине проект финального технического отчета по авиакатастрофе.

"На днях Украина наконец получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета МАУ у Тегерана. На анализ этого документа и внесение в него замечаний и предложений – 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) – его обнародуют", – пообещала Венедиктова.

Напомним, авиакатастрофа пассажирского "Боинга", принадлежавший Международным авиалиниям Украины, произошла 8 декабря 2020 года недалеко от столицы Ирана – Тегерана. В результате падения самолета погибли 176 пассажиров и членов экипажа. Иранская сторона сразу заявляла о том, что причиной падения "Боинга" стала ошибка экипажа, впрочем довольно быстро, под давлением данных исследований Канады, США и стран ЕС, которые были озвучены лидерами этих государств, иранцы признали, что случайно сбили украинский лайнер управляемой ракетой.