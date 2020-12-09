Иран отказался от намерений выплатить компенсацию за катастрофу МАУ, – Енин

Иран решил отозвать собственное предложение о выплатах семьям жертв авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины, который разбился в Тегеране 8 января 2020 года.

Об этом в эфире "Общественного радио" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам, причиной неожиданного решения стало то, что средства на указанные расходы должны были взять из фонда национального развития и это возмутило многих иранцев.

"По моей информации, правительство (Ирана. – Ред.) уже отозвало это предложение, поскольку предполагалось, что 200 млн (евро. – Ред.) будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе", – сказал Енин.

"Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций", – отметил заместитель главы МИД.

Енин добавил, что суммы выплат родственникам погибших на борту МАУ пока не обсуждались. Однако Украина настаивает на том, чтобы на размер компенсации влияли обстоятельства трагедии и готовность иранской стороны взаимодействовать и способствовать максимально прозрачному расследованию.

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