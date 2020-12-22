Иран назвал окончательную причину катастрофы самолета МАУ
В окончательном отчете организация гражданской авиации Ирана отмечено, что украинский самолет "Международных авиалиний Украины" был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.
Об этом сообщило Tasnim News Agency. Документ официально передали представителям Украины и стран, чьи граждане погибли в небе над Тегераном.
Отчет был озвучен в режиме видеоконференции 22 декабря.
Участники вебинара также провели серию презентаций его технической части.
Напомним, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший рейсом PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из аэропорта столицы Ирана утром 8 января.
В катастрофе погибли все 176 человек, которые находились на борту, – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Жертвами трагедии стали граждане семи стран.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 января 2020 года в результате атаки украинского лайнера двумя иранскими ракетами погибли 176 человек, среди них 11 граждан Украины.
В Иране заявили, что это случилось по ошибке, а причиной неправильной работы системы ПВО стала человеческая ошибка.
15 декабря спецсоветник премьер-министра Канады Джастина Трюдо Ральф Гудейл обнародовал отчет, в котором говорится о том, что Иран не провел реального честного расследования о причинах трагедии с самолетом МАУ.
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов отметил, что в проведении дальнейших переговоров с иранской стороной пока нет смысла, ведь та до сих пор не выполнила обещания о предоставлении материалов и доказательств по делу о катастрофе.