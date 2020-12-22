Иран назвал окончательную причину катастрофы самолета МАУ

В окончательном отчете организация гражданской авиации Ирана отмечено, что украинский самолет "Международных авиалиний Украины" был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

Об этом сообщило Tasnim News Agency. Документ официально передали представителям Украины и стран, чьи граждане погибли в небе над Тегераном.

Отчет был озвучен в режиме видеоконференции 22 декабря.

Участники вебинара также провели серию презентаций его технической части.

Напомним, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший рейсом PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из аэропорта столицы Ирана утром 8 января.

В катастрофе погибли все 176 человек, которые находились на борту, – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Жертвами трагедии стали граждане семи стран.

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