Иностранцу, устроившему ДТП на переходе в Харькове, объявили о подозрении

Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении водителю, который 7 ноября сбил группу пешеходов в центре Харькова.

Как сообщается на сайте управления Нацполиции в Харьковской области, сейчас решается вопрос об избрании виновнику ДТП меры пресечения.

Полицейские установили, что 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет, доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Как сообщал OBOZREVATEL, по неофициальной информации, за рулем Volkswagen Jetta находился иностранец, фигурант уголовного дела по ст. 296 (хулиганство). Мужчина якобы выпущен из СИЗО под залог в 100 тысяч гривен.