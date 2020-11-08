Иностранцу, устроившему ДТП на переходе в Харькове, объявили о подозрении

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
3,2 т.

  • Решается вопрос об избрании виновнику ДТП меры пресечения

  • 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением

  • Трое пострадавших попали в больницу

Водителю грозит до 8 лет тюрьмы

Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении водителю, который 7 ноября сбил группу пешеходов в центре Харькова.

Как сообщается на сайте управления Нацполиции в Харьковской области, сейчас решается вопрос об избрании виновнику ДТП меры пресечения.

Полицейские установили, что 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности. Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет, доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Водитель Volkswagen Jetta оказался иностранцем

Как сообщал OBOZREVATEL, по неофициальной информации, за рулем Volkswagen Jetta находился иностранец, фигурант уголовного дела по ст. 296 (хулиганство). Мужчина якобы выпущен из СИЗО под залог в 100 тысяч гривен.

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