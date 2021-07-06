IBOX Bank выиграл суд и доказал факты клеветы в публикации на сайте mind.ua Евгения Шпитко

Хозяйственный суд города Киева своим решением от 5 июля 2021 года по делу № 910/4007/21 удовлетворил иск АО "АЙБОКС БАНК" (IBOX Bank) к ООО "Фьючер Медиа" (90% которого принадлежит главному редактору сайта mind.ua Евгению Шпитко) о защите личного неимущественного права на неприкосновенность деловой репутации.

Об этом сообщил адвокат Сергей Суходольский, который представлял интересы АО "АЙБОКС БАНК" в суде.

Исследовав все обстоятельства дела, суд установил, что ООО "Фьючер Медиа" через принадлежащий ему информационный сайт mind.ua распространяло недостоверную и неправдивую информацию о якобы причастность банковского учреждения к содействию отмывания средств и имело финансовые проблемы, целью чего было умышленно нанести ущерб имиджу и деловой репутации банковского учреждения.

Видео дня

"Никаких доказательств в подтверждение достоверности этой информации представители ООО "Фьючер Медиа" и редакция сайта mind.ua представить не смогли. Как и не смогли подтвердить то, что перед опубликованием этой информации ресурс проверял указанную информацию. Такие действия ООО "Фьючер Медиа" не только нарушают личное неимущественное право банка на неприкосновенность деловой репутации юридического лица, а также нарушают фундаментальные принципы деятельности СМИ, журналистов, информационных агентств, дискредитирует журналистику в целом, нарушая статью 10 Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод и статьи законов Украины, которые определяют, что журналисты обязаны действовать добросовестно, руководствуясь проверенными фактами и сообщают достоверную и точную информацию, соблюдая при этом правила журналистской этики", - отмечает Сергей Суходольский.

По словам адвоката, как установил суд, ООО "Фьючер Медиа" такие правила игнорирует, реализуя возможности по распространению неограниченному кругу читателей заказных публикаций, содержащих исключительно ложную и негативную информацию.

Суд удовлетворил требование банка и признал недостоверной информацию, распространенную ООО "Фьючер Медиа" на информационном ресурсе ООО (сайте) mind.ua в публикации от 1 марта 2021 года под названием "Рейтинг надежности банков по итогам 2020 года", а именно информацию следующего содержания: "По оценкам опрошенных Mind экспертов, одним из наиболее проблемных является Айбокс банк (всего 0,1% от активов), который подозревается в содействии отмыванию средств. Сейчас его деятельность проверяет НБУ".

Суд обязал опровергнуть вышеуказанную информацию на сайте mind.ua в течение месяца после вступления решения суда в силу и выплатить судебные издержки в размере 21,810 тыс. грн.

Как сообщали СМИ, в июне 2021 года ООО "Фьючер Медиа" и основной собственник этой компании Евгений Шпитко проиграли АО "АЙБОКС БАНК" (IBOX Bank) дело в Броварском горрайонном суде Киевской области.

Суд, рассмотрев на открытом заседании заявление ООО "Фьючер Медиа" о компенсации затрат связанных с рассмотрением дела в результате необоснованных действий истца при рассмотрении дела № 361/7839/20 по иску АО "АЙБОКС БАНК" (IBOX Bank) к ООО "Фьючер Медиа" и физлицу о защите личного неимущественного права на неприкосновенность деловой репутации и возмещении морального (неимущественного) вреда, принял решение отказать ООО "Фьючер Медиа" в удовлетворении его заявления.

Напомним, на данный момент суды различных инстанций также рассматривают несколько исков физических и юридических лиц против ООО "Фьючер Медиа" за неправдивые публикации сайта mind.ua.

Как сообщали СМИ, в конце прошлого месяца во Львове прошел очередной провальный Mind Invest Club, организованный сайтом mind.ua Евгения Шпитко.