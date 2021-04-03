Относительно исчезновения судьи Чауса в Молдове.

Хотелось бы верить, что похищение судьи Чауса в Кишиневе осуществили украинские спецслужбы, будь то НАБУ, ГУРМО, или ещё кто либо. Если это так, то сниму шляпу....

Однако, если же я ошибаюсь и бегство Чауса – это превентивная попытка избежать экстрадиции, организованная людьми, обеспечившими ему побег в Кишинёв, то Чаусу может угрожать смертельная опасность.

Беглый судья – важный свидетель и соучастник целого ряда тяжких преступлений, от ручного политизированного судейства – до даже собственного похищения в 2016 г.

Во всех смыслах важный и особо ценный персонаж.

В связи с этим я готов предложить все свои возможности, в том числе финансовые и организационные, в оказании нашим спецслужбам любого рода поддержку и участие в поиске беглого судьи.

Справедливость – это равновесие между добром и злом.

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