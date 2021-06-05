Хотел скрыться от полиции, потом вылетел на встречку: детали ДТП на Ривненщине с тремя жертвами

В больнице умер один из пострадавших в смертельной аварии, которая произошла утром 5 июня на Ривненщине. Так, жертвами стали уже три человека, один мужчина тяжело травмирован.

При этом стало известно, что роковое столкновение Mitsubishi Outlander и Seat произошло после того, как 70-летний водитель последнего убегал от полицейских. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что пожилой мужчина на легковушке с фургоном уезжал от полиции, которая пыталась остановить его за превышение скорости. Позже копы догнали нарушителя и составили протокол.

После этого водитель продолжил движение и почти сразу выехал на встречную полосу, где двигался внедорожник.

Водитель Seat и его 67-летняя пассажирка погибли мгновенно. Еще одного 37-летнего пассажира с этой машины скорой доставили в больницу в критическом состоянии, однако несмотря на реанимационные мероприятия спасти его не удалось.

В медучреждении остался водитель Mitsubishi Outlander, житель Кривого Рога. У него медики также диагностировали крайне тяжелые травмы.

Напомним: авария произошла на трассе Киев – Чоп вблизи села Колоденка неподалеку от Ривне. Правоохранители получили информацию о ДТП около 11:00 от медиков, которых вызвали на место происшествия. Движение транспорта на этом участке трассы было затруднено.

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