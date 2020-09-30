Хомчак заявил, что на Донбассе могут возобновиться боевые действия

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что на Донбассе могут возобновиться локальные боевые действия.

Как сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook в среду, 30 сентября, с таким заявлением генерал-полковник выступил во время заседания руководителей вооруженных сил стран Вышеградской группы [Польша, Чехия, Словакия и Венгрия], которое прошло в Варшаве с участием украинской стороны.

Хомчак рассказал о российской агрессии, обстановке на Донбассе и ситуации на линии разграничения в рамках проведения операции Объединенных сил.

"На линии разграничения на Донбассе действует полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Его введение позволило существенно снизить огневую активность противника, однако вероятность восстановления локальных боевых действий остается", – заявил Хомчак.

Он подчеркнул, что для Украины является важной международная поддержка по противодействию агрессии России и взаимодействию с НАТО и ЕС.

Напомним, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начался в полночь 27 июля. Однако российско-оккупационные войска продолжают периодически нарушать режим тишины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последний год было сделано много шагов для восстановления мира на Донбассе. По его словам, следующим шагом должен быть вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий.