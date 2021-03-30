Хомчак – об эскалации на Донбассе: угроза открытого нападения никуда не девалась

Генштаб Вооруженных сил Украины на сегодня не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту, но угроза такого развития событий в стране существует.

Заявление об этом сделал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. "На востоке восьмой год продолжается агрессия Российской Федерации, и угроза открытого нападения никуда не девалась начиная с 2014 года", – сказал он.

"Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает обстановку так, что завтра ее не будет", – продолжил военный.

Он подчеркнул, что для такого прогноза должны быть соответствующие факторы и действия со стороны РФ на территории, временно не подконтрольной Киеву.

"Мы сегодня не видим тех факторов, которые должны произойти. Но, конечно, угроза существует. И существует она в первую очередь по той причине, что Россия не отказалась от своих планов", – сказал Хомчак.

Он отметил, что обострение на Донбассе происходит периодически. Сразу после соглашения о режиме прекращения огня, о чем удалось договориться в июле прошлого года, на востоке Украины фиксировалось до 50 обстрелов в месяц. Такая тенденция наблюдалась в августе и сентябре.

"Затем в следующие два месяца [их количество] выросло где-то раза в два, до 90–100. И начиная с декабря количество обстрелов еще увеличилось", – рассказал генерал-полковник.

В ВСУ каждый день анализируют ситуацию на всех участках фронта, подчеркнул он. В основном эскалация на линии соприкосновения связана с тем, что происходит вне линии соприкосновения, добавил Хомчак.

Он пояснил, что имеет ввиду заседания Трехсторонней контактной группы, "нормандской четверки", другие политические и дипломатические процессы.

"И Россия руками тех подразделений, которые находятся на линии соприкосновения на неподконтрольной территории, манипулирует этим процессом... Там есть зависимость одного от второго. Это не так: она стреляет – значит, завтра пойдет в наступление", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Также он указал на то, что украинские защитники с момента объявления перемирия 27 июля 2020 года выполняют договоренности.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак согласился с высказыванием президента США Джо Байдена, что глава России Владимир Путин – "убийца".