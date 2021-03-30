Хомчак рассказал, сколько кадровых военных РФ есть на Донбассе

На временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса постоянно присутствует около 2-3 тысяч кадровых российских военных, которые занимаются контролем местных боевиков.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прежде всего он отметил, что, рассуждая о количестве, следует говорить именно о российских военных. Поскольку РФ разными путями способствует тому, чтобы украинцы, проживающие на неподконтрольных территориях, принимали российское гражданство.

"Я их россиянами не называю. Для них даже тяжело найти определение – тех людей, которые это сделали. Не буду сейчас это определение формулировать", – подчеркнул Хомчак.

По его словам, количество российских военных на Донбассе постоянно меняется.

"Точно мы же не можем по головам посчитать. Это данные разведки. Цифра – от 2 до 3 тыс. Это постоянное присутствие кадровых военных Российской Федерации", – уточнил Хомчак.

В это число, добавил генерал-полковник, входят различного уровня командиры, инструкторы, офицеры, которые находятся на всех должностях и сегодня обеспечивают какую-то жизнедеятельность боевиков, принятие решений и контроль.

"Там серьезная проблема, мы знаем, с дисциплиной, с исполнением приказов. Поэтому направляют из РФ контролирующих, которые считают, проводят какой-то аудит, проверки – различные мероприятия", – пояснил Хомчак.

Отметим: в этом же интервью главнокомандующий ВСУ заверил, что Генштаб на сегодня не фиксирует подготовку России к открытому военному конфликту, но угроза такого развития событий в стране существует.

Как сообщал OBOZREVATEL, сербский снайпер незаконной "ДНР" Деян Берич (позывной "Деки") в интервью пропагандисту признался, что "Л/ДНР" собирают "добровольцев" из-за обострения на Донбассе.