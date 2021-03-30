Хомчак рассказал, как российские снайперы расстреляли в спины воинов ВСУ под Шумами

Гибель четырех воинов Вооруженных сил Украины и ранение еще двоих под Шумами в Донецкой области спровоцировал снайперский огонь российских оккупантов. Кроме того, этот огонь велся ими в спины украинских защитников.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде 30 марта, которое транслировалось на YouTube-канале парламента. Он также объявил минуту молчания по погибшим Героям.

По словам Хомчака, группа разминирования подполковника Коваля в составе старшины Бруски, старшего солдата Гищука совместно с начальником инженерной службы бригады старшим солдатом Барничем проводила осмотр местности на предмет наличия мин и для ее разминирования от противопехотных мин ПОМ-2, которые накануне были дистанционно установлены российскими оккупационными войсками.

Во время выполнения заданий в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

"В результате обстрела старшина Бруска получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук ранения средней тяжести. Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения", – уточнил главнокомандующий.

"Особым цинизмом действий подразделений российских оккупационных войск является то, что снайперский огонь велся в спины оеннослужащих ООС с объекта критической инфраструктуры – насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную территорию, так и на территорию, подконтрольную правительству Украины", – добавил он.

Таким образом противник пытался спровоцировать наши войска вести огонь по этой станции, чтобы вызвать гуманитарную катастрофу в районе городов Торецк, Горловка, Пивденное.

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