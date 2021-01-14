Хомчак раскрыл новые данные о гибели разведчиков в "серой зоне" на Донбассе

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Расследования
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Руслан Хомчак

Гибели троих военнослужащих 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского в зоне проведения ООС в Донецкой области можно было избежать.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, отвечая на вопрос, все ли было сделано для спасения разведчика Ярослава Журавля, который умер, так и не дождавшись эвакуации. По словам Хомчака, военнослужащие нарушили запрет на выход в "серую зону" и самовольно отправились предположительно в разведку.

"Всего этого (гибели воинов – Ред.) вообще могло не случиться. Был запрет на то, чтобы ходить в "серую зону". Вообще выходить за свои позиции и лезть туда, где за шесть с половиной лет все нашпиговано минами, где все простреливается. Этот запрет нарушили Красногрудь, Журавель и еще два матроса, которые стояли на наблюдательном посту", – заявил Главнокомандующий.

Дмитрий Красногрудь, Николай Ильин и Ярослав Журавель погибли на Донбассе.

По его словам, морпехам никто не давал никаких распоряжений.

"Им никто не давал никаких распоряжений. Они нарушили все приказы, которые были. Если вы хотели услышать, что произошло – тогда я прямо это говорю", – добавил Хомчак.

Напомним, морские пехотинцы – Дмитрий Красногрудь, Ярослав Журавель и боевой медик Николай Ильин ("Эстонец") – трагически погибли в июле 2020 года на Донбассе.

Несколько дней Журавель истекал кровью, а затем скончался. Родные Ярослава до сих пор считают, что его можно было спасти.

Полностью интервью Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, в котором он подробно рассказал о трагической гибели воинов и как их спасали, можно прочитать тут.

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