Хомчак раскрыл новые данные о гибели разведчиков в "серой зоне" на Донбассе

Гибели троих военнослужащих 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского в зоне проведения ООС в Донецкой области можно было избежать.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, отвечая на вопрос, все ли было сделано для спасения разведчика Ярослава Журавля, который умер, так и не дождавшись эвакуации. По словам Хомчака, военнослужащие нарушили запрет на выход в "серую зону" и самовольно отправились предположительно в разведку.

"Всего этого (гибели воинов – Ред.) вообще могло не случиться. Был запрет на то, чтобы ходить в "серую зону". Вообще выходить за свои позиции и лезть туда, где за шесть с половиной лет все нашпиговано минами, где все простреливается. Этот запрет нарушили Красногрудь, Журавель и еще два матроса, которые стояли на наблюдательном посту", – заявил Главнокомандующий.

По его словам, морпехам никто не давал никаких распоряжений.

"Им никто не давал никаких распоряжений. Они нарушили все приказы, которые были. Если вы хотели услышать, что произошло – тогда я прямо это говорю", – добавил Хомчак.

Напомним, морские пехотинцы – Дмитрий Красногрудь, Ярослав Журавель и боевой медик Николай Ильин ("Эстонец") – трагически погибли в июле 2020 года на Донбассе.

Несколько дней Журавель истекал кровью, а затем скончался. Родные Ярослава до сих пор считают, что его можно было спасти.

Полностью интервью Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, в котором он подробно рассказал о трагической гибели воинов и как их спасали, можно прочитать тут.

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