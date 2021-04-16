Хомчак призвал украинцев присоединяться к ВСУ из-за эскалации России. Полный текст обращения

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак признал наращивание войск РФ вдоль госграницы и на временно оккупированных территориях страны, однако призвал представителей власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе.

Обращение Хомчака было опубликовано пресс-службой Генштаба в пятницу, 16 апреля (чтобы посмотреть полный текст заявления, доскролльте страницу до конца).

Военный считает, что РФ пытается "в ​​очередной раз испытать нашу страну на устойчивость и готовность дать достойный отпор агрессору, а общество – на единство".

Хомчак подчеркнул, что в подобной ситуации нужны уравновешенность, взвешенность в решениях и консолидация усилий органов государственной власти, местного самоуправления, территориальных общин для защиты государства.

"В настоящее время Генеральный штаб прогнозирует все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования.

Наши разведывательные структуры пристально следят за характером действий противника и моделируют дальнейшее развитие обстановки", – подчеркнул генерал-полковник.

Он призвал "не смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований". Это, отметил Хомчак, могут использовать пропагандисты для манипуляций.

Он добавил, что в ВСУ были приняты все решения относительно быстрого развертывания дополнительных резервов и необходимых ресурсов в определенный законодательством Украины способ в случае обострения.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что Вооруженные силы высоко ценят патриотизм и героизм, преданность и бескорыстность всех добровольцев и неравнодушных граждан за многолетнюю поддержку украинского войска.

"Обращаюсь с призывом присоединяться к Вооруженным силам Украины, пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны", – подытожил Хомчак.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Хомчак категорически высказался о распространяемой Россией информации о "подготовке Украины к наступлению на Донбасс". Такие агрессивные действия страны-агрессора в информационном пространстве он назвал попыткой дискредитировать наше государство на международной арене.