Хомчак признал ухудшение питания в ВСУ: на воина выделяют 81 грн в сутки

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак признал, что в армии существенно ухудшилось питание защитников. Так, на одного человека выделяют всего 81 грн для закупки суточного набора продуктов.

Об этом генерал-полковник рассказал в интервью для главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман. Он отметил, что ответственность за указанное направление обеспечения несет Министерство обороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Есть у меня информация, что сегодня питание в Вооруженных силах оставляет желать лучшего. Вообще обеспечение ВСУ питанием – это функция соответствующих структур Министерства обороны Украины. На них это возложено, они должны обеспечить, чтобы ВСУ были накормлены, чтобы у них были продукты, было приготовлено. Поэтому обо всех проблемах, которые есть, мы докладываем в Минбороны. Я знаю, что оно реагирует на эти вопросы. П роблемы есть, воруют тоже", – сказал Хомчак.

"В общем давайте говорить откровенно: сегодня по каталогу продуктов, который ввели, расширили ассортимент, суточная выдача – 81 грн. Вот вы мне скажите: мужчина нормальный, вообще человек может по нашим ценам, которые сегодня есть в государстве, может наесться? Но наедаются", – возмутился главнокомандующий.

В качестве примера он привел недавнюю инспекцию в Харьковском университете воздушных сил, откуда также поступил сигнал с жалобой на питание. В итоге, комиссия, которая туда поехала, таки обнаружила там нарушения: в заведение привозили не те продукты, но их принимали, чтобы чем-то кормить людей, кур сант ов отправляли в наряды в столовую.

Подытоживая, Хомчак отметил, что осенью сравнил финансирование питания военных и воспитанников в школах-интернатах. Выяснилось, что последним выделяют по 136 грн, а защитникам только по 81,27 грн. О таком разрыве был проинформирован даже министр обороны Андрей Таран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2020 года стало известно, что в ВСУ вернули старую систему питания, которая существовала в 2008-2015 годах. Она предусматривает закупку всех услуг в аутсорсеров.

Кроме того, стало известно, что Минобороны отказали в предложении увеличить лимит численности ВСУ из-за проблем с питанием. Следовательно, 252 военных части не смогли набрать для своих нужд 3800 поваров.