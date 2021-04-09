Хомчак ответил России на агрессивные фейки о 'наступлении Украины на Донбасс'

Главнокомандующий украинских Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак категорически высказался о распространяемой Россией информации о "подготовке Украины к наступлению на Донбасс". Такие агрессивные действия страны-агрессора в информационном пространстве он назвал попыткой дискредитировать наше государство на международной арене.

Заявления РФ, подчеркнул он, не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации. Заявление военного чиновника разместил Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

"Эта кампания имеет целью посеять панику среди населения временно оккупированных территорий, изменить информационную повестку дня для продвижения геостратегических интересов Кремля. Не поддавайтесь на провокации, не распространяйте заведомо ложную информацию и не становитесь инструментом гибридной войны в руках врага!" – призвал Хомчак.

Он отметил, что высшим военно-политическим руководством Украины определен политико-дипломатический сценарий урегулирования международного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях как приоритетный. Тогда как освобождение временно оккупированных территорий силовым путем "неизбежно приведет к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины".

"Будучи преданным общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права, наше государство на первое место ставит жизнь своих граждан. Еще раз подчеркиваю, что ВСУ готовы к адекватному ответу как в случае эскалации конфликта в районе проведения Операции Объединенных сил, так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины", – отметил генерал-полковник.

Он добавил, что Россия, используя подобные запугивания и шантаж применения военной силы, искусственно обостряет ситуацию для достижения собственных геостратегических целей. Последнее же наращивание межвидовых группировок войск (сил) вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, отметил главнокомандующий украинской армии, используется Кремлем для дополнительного инструмента давления.

"На этом фоне Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Мы не сами перед лицом врага. ВСУ активно способствуют реализации евроатлантического курса государства. Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и углубили сотрудничество в Черноморском регионе", – напомнил он.

Хомчак подчеркнул, что ВСУ принимают участие в коллективных мероприятиях подготовки войск (сил), в частности учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора. Это сотрудничество Украина-НАТО носит исключительно мирный характер, направлено на укрепление обороноспособности страны и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

"Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права влиять Россия", – подытожил Хомчак.

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