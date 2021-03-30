Хомчак ответил, как ВСУ помешают России пробить коридор в Крым

В Украине готовы к различным сценариям военного вторжения России, в том числе при попытке пробить военный коридор во временно оккупированный Крым.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Мы готовимся к любому развитию событий, к любому развитию ситуации. Мы просчитываем различные варианты", – сообщил военный.

Хомчак добавил, что в Генштабе анализируют и делают прогнозы, а уже дальше под эти планы в Вооруженных силах готовят войска и штабы.

"Гадать, кто будет, а кто не будет, можно, но все варианты, которые только могут быть: реальные и не совсем, – мы их все просчитываем", – акцентировал главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Руслан Хомчак заявил, что Генштаб ВСУ не фиксирует подготовку России к открытому военному конфликту, но угроза такого развития событий в стране существует.