Хомчак оценил угрозу прорыва России в Украину через белорусскую границу

Сейчас угроза наступления российских войск против Украины со стороны белорусской границы маловероятна.

Об этом в интервью для главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак. Он отметил, что страна-агрессор якобы не сможет удерживать новые территории в случае захвата (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для того, чтобы шло наступление, надо цель иметь. Кто будет наступать, с какой целью и как он потом будет содержать те территории?" – сказал главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, Хомчак считает, что в российской армии сейчас далеко не все готовы воевать на чужих территориях и гибнуть там. "Там люди тоже хотят жить", – сказал генерал-полковник.

Подытоживая, он подчеркнул, что не хочет раскрывать все детали подготовки украинской армии к противодействию врагу. Ведь сейчас оккупанты могут не тратить деньги на разведку, а просто мониторить интернет-ресурсы.

Однако Хомчак заверил, что в Генштабе ВСУ просчитывают все сценарии возможного поведения России, реальные и нет.

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