Хомчак отчитался о боеготовности на Донбассе, куда его из-за обострения отправил Зеленский

Военнослужащие в зоне проведения Операции объединенных сил Донбассе готовы к выполнению боевых задач и решительно реагировать на угрозы со стороны противника.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны по итогам поездки на восток Украины главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

"Он проверил реальное положение дел в частях и подразделениях и их готовность к выполнению боевых задач непосредственно на позициях, которые расположены на переднем крае обороны", – сказано в сообщении.

Хомчак отметил высокую патриотическую настроенность воинов и готовность неотложно реагировать на любые угрозы со стороны противника.

Также главнокомандующий ВСУ проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что президент Владимир Зеленский немедленно направил Хомчака на Донбасс из-за того, что там происходит резкое обострение. "Никакого мирного процесса уже нет – действуют снайперские пары, действуют обстрелы, война идет", – сказал тогда глава МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля по поручению главы государства в зоне ООС началась проверка состояния готовности ВСУ и других военных формирований. В состав делегации вошли представители Офиса президента, аппарата Совета нацбезопасности и обороны, Министерства обороны и Вооруженных сил.