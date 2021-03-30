Хомчак объяснил, почему Зеленский не дает команду о наступлении на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в состоянии отдать приказ о наступлении на Донбассе, но это может грозить огромными человеческими потерями среди гражданского населения.

Как заявил в интервью журналистке Алесе Бацман главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак, прежде необходимо просчитывать все последствия, силы, возможности и резервы.

"Я вам гарантирую: у верховного главнокомандующего проблем дать команду или принять решения нет. Просто надо просчитывать все последствия потом, силы и возможности, резервы, готовность сегодня государства к этому – чтобы мы шли – и последствия. Потому что если мы сегодня идем наступать, мы понимаем, что такое Донецк: это многомиллионный город", – подчеркнул он.

По словам Хомчака, при наступлении может быть много жертв среди местного гражданского населения.

"А ведь это же украинцы, это же люди. Международное гуманитарное право что скажет? Оценив эти все факторы, эти риски... Кто против нас пойдет? Если мы будем сегодня воевать с теми, кто там есть, – конечно, у нас есть очень много шансов достичь цели. Но мы понимаем, что против нас станет... Мы это видели в 14-м году", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хомчак рассказал, что гибель четырех воинов Вооруженных сил Украины и ранение еще двух под Шумами в Донецкой области спровоцировал снайперский огонь российских оккупантов. Кроме того, этот огонь был направлен в спины украинских защитников.