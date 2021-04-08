Хомчак – об эскалации РФ: кольцо вокруг Украины не сжимается, звонить в Киев за разрешением ответного огня не нужно

Ситуация на Донбассе серьезная уже седьмой год войны, но кольцо войск России вокруг Украины на сегодня не сжимается, а Вооруженные силы Украины адекватно отвечают на прицельные обстрелы.

Об этом в четверг, 8 апреля, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в эфире политического ток-шоу "Право на владу". Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН.

На вопрос ведущей Натальи Мосейчук о нынешнем обострении генерал-полковник ответил, что ситуация на фронте уже седьмой год является очень серьезной.

Военный добавил, что с начала 2020 года действительно начались периоды обострения: увеличились количества обстрелов украинских позиций, боевых потерь, количества обстрелов снайперами Российской Федерации и попыток провокаций противника, чтобы ВСУ открыли огонь в ответ по объектам критической инфраструктуры, населенным пунктам и подобное.

"ВСУ на такие провокации не ведутся", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ. Он в то же время подчеркнул, что "адекватное реагирование есть по всему фронту".

"Сказать, что на сегодня сжимается кольцо вокруг Украины – это, наверное, будет преувеличенное определение. Потому что за пределами границ Украины мы видим наращивание войск РФ, которые они перемещают с разных уголков России под видом проведения учений. Но на сегодня это количество характеризуется тем, что чтобы сказать, что уже сжимается кольцо и ситуация какая-то безвыходная – нет, это не так", – указал Хомчак.

Генерал-полковник сказал, что ситуация контролируема, а ВСУ готовы реагировать, у украинской армии есть спланированные срочные меры на все возможные провокации.

Мосейчук спросила, должны ли украинские воины на фронте звонить в Киев, чтобы спрашивать разрешение на ответный огонь.

Главнокомандующий опроверг этот тезис. Он ответил, что не знает, кто так говорит.

Хомчак подчеркнул, что "наши командиры достаточно опытные и подготовленные", чтобы принимать решения самостоятельно.

"Ни одного командира в нашей армии нельзя сегодня обвинить в том, что он не принимает решения по соответствующей обстановке", – заявил он.

Также он указал на то, что украинская армия обеспечена "и оружием, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование, соответствующий отпор".

Трансляция программы:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Хомчак сказал, что ВСУ за последние годы стали настоящим щитом Европы, а наша страна – активным контрибьютором евроатлантической безопасности.