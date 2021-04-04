Хомчак назвал ВСУ щитом Европы

Вооруженные силы Украины за последние годы стали настоящим щитом Европы, а наша страна – активным контрибьютором евроатлантической безопасности.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак в своем обращении по случаю дня создания Организации Североатлантического договора. Заявление Хомчака было опубликовано на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Главнокомандующий Вооруженных сил, в частности, напомнил, что Организация Североатлантического договора была создана 4 апреля 1949 года для установления мира и стабильности на планете после Второй мировой войны.

"В феврале 2014 впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены. Российская Федерация временно оккупировала и попыталась незаконно аннексировать Крым и Севастополь, оккупировала часть территории суверенного государства и развязала кровавую войну", – говорится в заявлении Хомчака.

По его словам, произошедшее не только объединило украинцев, но и убедило в необходимости вступления в Североатлантический альянс.

Хомчак добавил, что в настоящее время ВСУ активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям оборонной реформы.

В частности, в 2021 году украинские военные примут участие в 15 многонациональных учениях за пределами Украины и 9 – на ее территории. Также государство продолжает участие в международных операциях под руководством НАТО в Косово и Афганистане. Кроме того, рассматривается вопрос о присоединении к миссиям в Ираке и Средиземном море.

"Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину – оно так же усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы ВСУ стали настоящим щитом Европы, а наша страна – активным контрибьютором евроатлантической безопасности. Поздравляю партнеров с годовщиной создания Альянса и желаю, чтобы мир и стабильность во всем мире были восстановлены", – заключил главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Руслан Хомчак объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский не дает команду о наступлении на Донбассе. По его словам, необходимо просчитывать все последствия и возможности.